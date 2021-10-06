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25 декабря Сабина Алтынбекова вышла замуж.
Волейболистка Сабина Алтынбекова родила сына, сообщает zakon.kz.
Этой радостной новостью она поделилась в Instagram.
Ни одного мужчину я так не ждала, как тебя, сыночек. Добро пожаловать в семью, полную любви и заботы, - написала спортсменка.
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