25 декабря Сабина Алтынбекова вышла замуж.

Волейболистка Сабина Алтынбекова родила сына, сообщает zakon.kz.

Этой радостной новостью она поделилась в Instagram.

Ни одного мужчину я так не ждала, как тебя, сыночек. Добро пожаловать в семью, полную любви и заботы, - написала спортсменка.

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25 декабря 2020 года известная волейболистка вышла замуж.

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