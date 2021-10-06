В Алматы горел православный храм

Загорелся деревянный купол и балки.

В Алматы накануне возник пожар в куполе Прихода Крестовоздвиженского храма, расположенном в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, пожар произошел 5 октября в 14:53 силы. Силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу.

По прибытии первых пожарных подразделений через 4 минуты обнаружено горение открытым пламенем деревянного купола и деревянных балок строительного леса с переходом на иконостас (алтарная перегородка) на общей площади 90 м2. В связи с проведением реставрационных работ большая часть икон ранее была перенесена в другое помещение, - сообщили в ДЧС.

Для тушения купола были введены стволы, развернута пожарная автолестница высотой 32 метра.

Несмотря на то, что район маловодный, были задействованы все способы обеспечения противопожарного водоснабжения, в том числе с открытого водоисточника, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами возгорание локализовано за 28 минут с момента прибытия. Ликвидировано в 15:40. Задействовано 18 ед. техники и 55 сотрудников, - отметили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Между тем на официальном сайте Митрополичьего округа РК сообщается, что пожар нанес огромный ущерб одному из красивейших храмов Казахстана: огненная стихия полностью уничтожила центральный купол, главный алтарь, иконостас и внутреннее убранство.

К счастью, неповрежденным остался святой престол. Богослужения до восстановления святыни будут совершаться в здании приходской трапезной, расположенной на территории храма, - говорится в сообщении.

В своем обращении в связи с трагедией глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр призвал казахстанцев принять участие в возрождении святыни. Объявлен сбор средств.

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