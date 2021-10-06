Актер Валерий Гаркалин в реанимации

Его состояние ухудшилось.

Известного актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, сообщает zakon.kz.

5 октября актер Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом.

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Этой ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации - ниже нормы. Врачи подключили его к кислороду под давлением. У Валерия Борисовича критическая стадия пневмонии - КТ4. Поражено более 75% легких (в начале лечения показатель составлял 25-50%). Актер остается в сознании, - сообщает Telegram-канал Mash.

Валерий Гаркалин снялся в фильмах "Ширли-Мырли" и "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и других. Всего на его счету около 90 работ на экране. Актер преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.

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