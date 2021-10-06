Минздрав озвучил прогноз по COVID-19 на осень

Прогноз по заболеваемости коронавирусом до конца ноября озвучили в Минздраве.

Вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов озвучил прогноз по заболеваемости коронавирусом до конца ноября, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу к осени стабилизируется, как вы правильно заметили. В прошлом году такая же ситуация наблюдалась, - заметил Шоранов.

При этом он сообщил, что не выявлена взаимосвязь активности коронавируса с климатическими условиями. Для сравнения он привел ситуацию в России, где близкие для Казахстана погодные условия - там наблюдается рост заболеваемости КВИ.

Прогнозы составляем, но не долгосрочные, не далее двух месяцев - это согласно мировой практике. До конца ноября рассматриваем прогнозы, и согласно им ожидаем, что эпидситуация будет стабильной. Прогнозы по заболеваемости на весну мы можем озвучить в начале года, - резюмировал Шоранов.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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