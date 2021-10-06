В КГД ответили, почему нужно заверять ЭСФ при экспорте огурцов

Заверение бумажной копии ЭСФ органами государственных доходов осуществляется с 2015 года и обусловлено необходимостью проверки документов на соответствие условиям вывоза товаров из Перечня.

В социальных сетях распространяется информация о запрете на выезд автотранспорта при экспорте в Россию огурцов из-за отсутствия бумажной копии электронной счет-фактуры (ЭСФ), заверенной органами государственных доходов, сообщает zakon.kz.

В Комитете госдоходов по этому поводу напомнинли, что при вступлении в ВТО Казахстан принял обязательства по недопущению вывоза в страны ЕАЭС товаров, по которым при импорте из третьих стран уплачена таможенная пошлина по пониженным ставкам ВТО.

Решением Евразийского межправительственного совета от 12 августа 2016 года № 5 определено, что при перемещении с территории Республики Казахстан на территорию стран ЕАЭС товаров, включенных в Перечень изъятия, в качестве товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счет-фактуры (ЭСФ), заверенная печатью территориального органа государственных доходов. Комитет госдоходов

Код ТН ВЭД 0707000504 "Огурцы" решением ЕЭК включен в Перечень товаров изъятия 19 апреля 2019 года.

В связи с чем для вывоза товаров, включенных в Перечень изъятия, необходимо обязательное наличие копии заверенного органами государственных доходов ЭСФ, - отметили в ведомстве

Там напомнили, что заверение бумажной копии ЭСФ органами государственных доходов осуществляется с 2015 года и обусловлено необходимостью проверки документов на соответствие условиям вывоза товаров из Перечня.

Комитет государственных доходов призывает всех участников внешнеэкономической деятельности соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан и стран Союза.

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