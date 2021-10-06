Школьники пострадали в ДТП с KAMAZ - что говорят врачи

Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Врачи рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ДТП с KAMAZ в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения области, трое детей находятся в травматологическом отделении.

У мальчика, 2011 года рождения - перелом костей лицевого черепа. Состояние при госпитализации тяжелое. У девушки, 2006 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма. Еще одна пострадавшая, 2007 года рождения, доставлена с переломом носа - состояние средней степени тяжести, - уточнили в ведомстве.

Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Также 6 детей в госпитализации не нуждались, направлены на амбулаторный уровень наблюдения.

6 октября в 14:15 в Павлодаре на пересечении улиц Елгина и Щедрина произошло столкновение пожарной автомашины марки KAMAZ со школьным автобусом марки "ПАЗ-32053-70".

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