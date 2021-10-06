Двое погибших, шестеро госпитализированы – ДТП в Актюбинской области

29-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу.

Авария произошла 5 октября около 14:00 на трассе Актобе-Астрахань, сообщает zakon.kz.

Ее причиной стало то, что 29-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь по дороге со стороны Актобе в сторону поселка Бестамак, выехал на встречную полосу. Там Lada столкнулась с ГАЗ-5312 под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП два пассажира автомашины Lada скончались на месте. Остальные шестеро участников аварии были госпитализированы в БСМП города Актобе. пресс-служба МВД РК

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