Токаев принял верительные грамоты у послов 11 государств

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 11 государств.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, сообщает zakon.kz.

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 11 государств, - говорится в сообщении Акорды.

Верительные грамоты вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов - Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики, Швейцарии - Дэвид Грихтинг, Ирландии - Брайан Макэлдафф, Мексики - Хосе Луис Мартинес Эрнандес, Новой Зеландии - Сиалей Аллегра ван Тур, Албании - Кастриот Робо, Гренады - Олег Фирер, Мавритании - Сид’Ахмед Аль Бекайе Хамади, Туниса - Тарак Бен Салем, Норвегии - Джон Микал Квистад, Никарагуа - Альба Асусена Торрес Мехия.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в нашей стране.

Вы представляете разные части света - Ближний Восток, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Африку и Океанию. Будучи сторонником укрепления международного сотрудничества, Казахстан готов и впредь наращивать дружественные связи с вашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях, - заявил глава государства.

Президент обратил внимание дипломатов на историческую веху - 30-летие Независимости нашей страны. Он подчеркнул, что современный Казахстан - это зрелое и состоявшееся государство, которое пользуется уважением за внутреннюю стабильность, эффективную модель единства в многообразии, динамичный экономический рост и сбалансированную внешнюю политику.

Касым-Жомарт Токаев остановился на подходах нашей страны к преодолению современных вызовов, в том числе последствий изменения климата. По его мнению, исключительную важность приобретает исполнение обещаний, которые будут приняты в рамках предстоящей глобальной Конференции в Глазго. В этой связи глава государства напомнил о планах Казахстана по достижению углеродной нейтральности.

В этом месяце мы запустим Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доступ к зеленому финансированию и зеленым технологиям будет иметь решающее значение для ее реализации. Мы надеемся на налаживание сотрудничества со странами, которые вы представляете, включая ОАЭ, Швейцарию, Ирландию, Новую Зеландию и Норвегию, - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на важность обеспечения продовольственной и водной безопасности.

Казахстан является активным участником глобальной цепочки поставок продовольствия. Мы привержены экологизации и устойчивому развитию сельскохозяйственного сектора. Мы инициировали создание Исламской организации по продовольственной безопасности, в которую входят 36 стран и около 1,5 млрд человек, и в настоящее время председательствуем в данной организации, - сказал он.

Глава государства подтвердил приверженность общему и неделимому евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности, провозглашенному в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года, приветствовав эффективное лидерство Албании на посту председателя ОБСЕ в 2020 году.

Касаясь вопросов обеспечения безопасности, президент назвал предотвращение конфликтов и поддержание мира в Азии одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны. В этом контексте он отметил роль СВМДА в качестве жизнеспособной платформы для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности.

Касым-Жомарт Токаев также высказался о ситуации в Афганистане, призвав новые власти этой страны к выполнению обязательств по предотвращению любых проявлений насилия, контрабанды наркотиков и неконтролируемой миграции.

В продолжение глава государства проинформировал послов о вкладе Казахстана в международные усилия по стабилизации в Афганистане.

Мы прорабатываем вопрос поставки 5 тыс. тонн пшеничной муки на сумму 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи афганскому народу, и эта помощь будет постоянно предоставляться этой стране, - сообщил президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал дипломатам успехов и передал слова приветствия главам их государств и правительств.

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