В акимате Алматы объяснили, почему не ходил общественный транспорт

Плановый выпуск на некоторых маршрутах был восстановлен к 8:00.

Причины сбоя в работе общественного транспорта в Алматы назвали в городском акимате, сообщает zakon.kz.

6 октября в связи с выпадением осадков и понижением температуры в Алматы в утреннее время наблюдались сбои в интервале движения общественного транспорта. Плановый выпуск на некоторых маршрутах был восстановлен к 8:00.

Также 6 октября 2021 года на одной из подстанций (№16) вышел из строя силовой кабель. В результате было нарушено движение троллейбусных маршрутов по улицам Шаляпина от Саина до Момышулы, по Момышулы до Абая от 3 мкр. до Саина и по Саина от Жубанова до Студенческой. По Щепиткова от р. Алматинки до Алтынсарина.

Во избежание перегрузки и полной остановки маршрутов было принято решение о сокращении планового количества выпуска троллейбусов №5, 12, 6,11. В настоящий момент ситуация выправлена и на линии обеспечен 100% выпуск. пресс-служба акимата города Алматы

Уменьшение количества автобусов до 94% в утреннее время связано со сгущением дизельного топлива из-за низких температур. Перевозчики заказали доставку межсезонного топлива по ежегодному плану к 15 октября.

Управлением и перевозчиками принимаются комплексные меры по обеспечению планового выхода автобусов на маршруты. пресс-служба акимата города Алматы

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