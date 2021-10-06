В Петропавловске открылось новое реабилитационное отделение с современным оборудованием

Для отделения приобрели 49 единиц самого современного оборудования. На эти цели от имени группы компаний "Samruk-Kazyna" выделено более 80 миллионов тенге.

Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитационной помощи появилось в КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница". Проект реализован частным детским благотворительным фондом "Улыбка" при поддержке Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust", сообщает zakon.kz.

Для отделения приобрели 49 единиц самого современного оборудования. На эти цели от имени группы компаний "Samruk-Kazyna" выделено более 80 миллионов тенге.

Этот проект позволит не выезжать за пределы города и получать необходимую квалицифированную медицинскую помощь. Не каждый родитель имеет возможность выезжать с ребенком, нуждающимся в реабилитации, в другой город или страну, - отметил официальный представитель Фонда "Samruk-Kazyna Trust" Мирас Иргебаев.

До появления современного отделения реабилитации и восстановления лечение в больнице проводилось по большей части за счет физиотерапевтического блока. Теперь в медучреждении этим будет заниматься отдельное подразделение, имеющее соответствующую базу и все необходимое. Оснащение отделения включают в себя оборудование для физиотерапевтических процедур (ультрафиолетовый кварцевый облучатель, аппарат магнито-лазерной терапии, интеллектуальная физиотерапевтическая система, аппараты для магнитотерапии, электротерапии и УВЧ-терапии), оборудование для зала лечебной физкультуры (шведские стенки, подлокотные ходунки для больных, тренажер для разработки нижних конечностей, бизиборд для развития мелкой моторики, нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм и многое другое), оборудование для пассивной и активной механотерапии (тренажер ортопедический – имитатор ходьбы, аппарат для механотерапии верхних и нижних конечностей, тренажер с биологической обратной связью, для восстановления равновесия и координации и т.д.), комплексы БОС-терапии. Как отмечают врачи, современное оборудование позволит существенно облегчить путь маленьких пациентов к выздоровлению и значительно ускорит сам процесс.

Если раньше у нас было 3-5 коек реабилитации круглосуточного наблюдения практически в каждом отделении, то теперь у нас отдельно есть 28 коек и все пациенты, нуждающиеся в восстановлении, находятся в одном отделении. Мы уже увидели возможности и преимущества оборудования, предоставленного нам Фондом "Samruk-Kazyna Trust". Оно уникальное, современное, очень качественное, - рассказал главный врач КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" Олег Завьялов.

Реабилитационную медицинскую помощь маленькие пациенты будут получать бесплатно, так как финансирование работы отделения будет осуществляться по договору с Фондом социального медицинского страхования за счет средств ОСМС.

Ежегодно более 600 детей из Петропавловска и всех районов Северо-Казахстанской области смогут воспользоваться услугами отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитационной помощи в многопрофильной детской областной больнице.

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