ВК "Алтай" вышел в финал клубного первенства Азии

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Финал "Алтай" - "Накхон Ратчасима" пройдет 7 октября.
На клубном чемпионате Азии по волейболу среди женщин прошли полуфинальные матчи, передает zakon.kz.
В одном из них казахстанский "Алтай" встречался с иранской дружиной "Сайпа" и оказался сильнее в четырех сетах – 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 25:22). Победа позволила волейболисткам из Усть-Каменогорска выйти в финал.
В решающем матче за "золото" казахстанская команда будет соперничать с хозяйками соревнований – "Накхон Ратчасима", те обыграли своих землячек из "Супреме Чонбури" – 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).
Финал "Алтай" – "Накхон Ратчасима" пройдет 7 октября.
Куандык Шынасилов
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