ВК "Алтай" вышел в финал клубного первенства Азии

Финал "Алтай" - "Накхон Ратчасима" пройдет 7 октября.

На клубном чемпионате Азии по волейболу среди женщин прошли полуфинальные матчи, передает zakon.kz.

В одном из них казахстанский "Алтай" встречался с иранской дружиной "Сайпа" и оказался сильнее в четырех сетах – 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 25:22). Победа позволила волейболисткам из Усть-Каменогорска выйти в финал.

В решающем матче за "золото" казахстанская команда будет соперничать с хозяйками соревнований – "Накхон Ратчасима", те обыграли своих землячек из "Супреме Чонбури" – 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).

Финал "Алтай" – "Накхон Ратчасима" пройдет 7 октября.

Куандык Шынасилов

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