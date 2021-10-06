Внедорожник протаранил мопед в Алматы

Водителя от удара отбросило более чем на 60 метров. В тяжелом состоянии он госпитализирован.

ДТП произошло вечером 6 октября на проспекте Аль-Фараби между проспектом Достык и улицей Мендыкулова, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам водителя SsangYong Korando, он двигался в западном направлении по крайней левой полосе проспекта Аль-Фараби, когда перед ним выехал мопед. Его водитель пересек разделительную полосу и оказался поперек дороги на пути автомобиля.

Все произошло очень быстро, водитель попытался избежать столкновения, но безуспешно. Внедорожник протаранил мопед. Мопедиста от удара отбросило более чем на 60 метров.

По всей видимости, он намеревался развернуться, но не посмотрел на встречную полосу.

Водитель SsangYong вызвал скорую и пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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