Вышло новое постановление главного санитарного врача РК

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан внес изменения в постановление о карантинных мерах в стране, сообщает zakon.kz.

Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Аргентинской Республики, Венгрии, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Сан-Марино, Кыргызской Республики, Монголии, Таиланда, Турецкой Республики и Эстонской Республики в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению, - говорится в тексте.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!