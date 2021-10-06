Головкин вошел в топ-10 величайших боксеров XXI века

Авторы назвали его "одним из величайших средневесов, когда-либо украшавших этот вид спорта".

Казахстанец Геннадий Головкин, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе вошел в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категорий, сообщает zakon.kz.

Такой рейтинг составил Daily Mail, передает Vesti.kz.

Головкин замкнул топ-10 рейтинга. Авторы назвали его "одним из величайших средневесов, когда-либо украшавших этот вид спорта".

На первом месте американец Флойд Мэйвезер, за ним в ТОП-3 идут представитель Филиппин Мэнни Пакьяо и Сауль "Канело" Альварес из Мексики.

Головкин обладает необычайной силой, и он продолжил свой марш в среднем весе, взяв пояс по версии IBO всего через три боя. Он незабываемо остановил британца Мартина Мюррея в 11-м раунде их поединка 2015 года, прежде чем спустя лишь восемь месяцев нокаутировать Давида Лемье и объединить дивизион, поскольку он завоевал принадлежавший канадцу титул IBF... Правление Головкина в качестве чемпиона в среднем весе закончилось, хотя он быстро вернул себе ранее принадлежавший ему пояс IBF, одержав в 2019 году победу над Сергеем Деревянченко.

Теперь сообщается, что 31 декабря он проведет бой с чемпионом WBA Super Риотой Муратой, чтобы еще раз объединить титулы дивизиона, - говорится в материале Daily Mail.

Флойд Мэйвезер (США) Мэнни Пакьяо (Филиппины) Сауль "Канело" Альварес (Мексика) Бернард Хопкинс (США) Хуан Мануэль Маркес (Мексика) Роман Гонсалес (Никарагуа) Нонито Донэйр (Филиппины) Марко Антонио Баррера (Мексика) Александр Усик (Украина) Геннадий Головкин (Казахстан)

Полностью рейтинг P4P XXI века по версии Daily Mail выглядит так:

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