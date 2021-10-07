Не менее 15 человек погибли при землетрясении в Пакистане

Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах к северо-востоку от крупного города Кветта.

По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения в Пакистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В четверг на территории Пакистана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах к северо-востоку от крупного города Кветта и залегал на глубине 10 километров, - сообщили в европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Представители управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана сообщили агентству AFP, что в результате землетрясения погибли от 15 до 20 человек.

Число жертв может увеличиться. При этом информации о разрушениях не поступало.

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