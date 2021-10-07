Инциденты со Скрипалями и Навальным: МИД РФ отверг обвинения Запада в применении химоружия

Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, сказал Константин Воронцов.

В МИД РФ заявили, что Великобритания, Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказались сотрудничать с Россией по расследованию инцидентов с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи.

Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "Новичками". Шитые белыми нитками две истории - дело Скрипалей и дело Навального - это звенья единой цепи, пропагандистская кампания, целью которой является оказание на нашу страну политического и экономического давления, - подчеркнул дипломат.

21 сентября Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова, он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.

МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее.

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