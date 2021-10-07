Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 2063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован прирост новых случаев - на 235 человек. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2063 человека. Прирост заметен в ВКО (+53) и Алматинской области (+52). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 10 случаев, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 898 225 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 838 451 человек.
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