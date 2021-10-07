Почему не стоит пить алкоголь для согрева на холоде, рассказал врач

Специалист пояснил, что алкоголь быстро расширяет сосуды - и человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше.

Врач предупредил, что согреваться алкоголем в холодное время года не рекомендуется, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Для согревания лучше пить горячие напитки. Это может быть чай с различными ягодными и травяными добавками, горячий шоколад, компоты. Кстати, еда тоже помогает согреваться, — рассказал главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, глинтвейн со спиртным лучше заменить на безалкогольный вариант. Специалист пояснил, что алкоголь быстро расширяет сосуды - и человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше, когда сосуды начинают сужаться.

Также Тяжельников отметил, что питание в холодное время года должно примерно на 40% состоять из белка и жиров животного происхождения — мяса, яиц или рыбы.

По словам специалиста, организму с приближением зимы нужно помочь справиться с изменением температур и климатических условий — для согрева и противостояния сезонным заболеваниям нашему телу нужно больше энергии и сил. Энергоемкая пища также поможет легче пережить период, когда нам не хватает солнечного света и предотвратит от потери мышечной ткани.

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