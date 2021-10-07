Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

В "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 октября, согласно которой в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Северо-Казахстанская области, сообщает zakon.kz.

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В "желтой" зоне: г. Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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