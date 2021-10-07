747 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек (48 352+ и 7604 КВИ-), из них в стационарах находятся 9562 пациента, на амбулаторном уровне – 46 394.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 747 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 206,• на аппарате ИВЛ – 124.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 7 октября 2021 года

5.10.2021 г. зафиксированы 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 332 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 719, летальных случаев – 4881, выздоровевших – 64 234.

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