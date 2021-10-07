Токаев наградил актера Жолжаксынова орденом "Отан"

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Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил актера Досхана Жолжаксынова орденом "Отан", сообщает zakon.kz.
Указ о награждении орденом "Отан" Жолжаксынова опубликовали на сайте Акорды.
За особые заслуги в развитии национальной культуры, кинематографии и театрального искусства наградить орденом "Отан" Жолжаксынова Досхана Калиевича, - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Досхан Жолжаксынов родился 7 октября 1951 года в Восточно-Казахстанской области. Он - советский и казахстанский актер, кинорежиссер. Народный артист Казахстана (1994), лауреат двух Государственных премий Республики Казахстан (1996, 2016). Заслуженный артист Кыргызской Республики (1994). Заслуженный артист Казахской ССР (1987).
Досхан Калиевич сыграл свыше 200 ролей в театре и кино. Первая роль на сцене театра - Кылыш-бек в спектакле "Золотая стена" Х. Вахитова (1972). Затем сыграл роли Сматбека ("Шалопай из города" Ж. Ташенова и И.М. Саввина), Сырыма ("Найти себя" Р. Сарсенбаева и Е. Обаева), Казакбая ("Апа, - апатай" А. Тарази и К. Искак), Самета, Акаиа ("Солдат из Казахстана" и "Акан сери - Актокты" Г. Мусрепова), Глумова ("На всякого мудреца довольно простоты" А.Н. Островского), Азбергеиа ("Индет" А. Тарази, Госпремия Казахстана, 1996; Главный приз смотра театров тюркоязычных народов, Казань, 1998).
Актерское искусство Жолжаксынова отличается глубокой искренностью чувств, правдивостью и темпераментом. В репертуаре актера - песни народных и современных композиторов.
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