Владимир Путин отмечает день рождения 

Президент России проведет свой 69-й день рождения на рабочем месте

7 октября день рождения у президента России Владимира Путина, сообщает zakon.kz.

Российскому лидеру исполнилось 69 лет.

Этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, - рассказал Lenta.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.

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