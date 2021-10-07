Владимир Путин отмечает день рождения 

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Президент России проведет свой 69-й день рождения на рабочем месте
7 октября день рождения у президента России Владимира Путина, сообщает zakon.kz.
Российскому лидеру исполнилось 69 лет.
Этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, - рассказал Lenta.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.
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