На 10 млрд тенге нанесла ущерб государству преступная группа в ВКО 

Шесть человек создали 30 обнальных фирм.

В Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает zakon.kz.

В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО "Рич Ресурс", ТОО "Тумар ВКО", ТОО "Вос-Торг 1" с целью уклонения последних от уплаты налогов.

Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 10,8 миллиарда тенге, - уточнили в ведомстве.

Приговором суда члены группы - Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов - осуждены к различным годам лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!