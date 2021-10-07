Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Новый Стандарт оказания педиатрической помощи разработали в Казахстане

Фото: pixabay.com 7 октября 2021, 10:22

Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

Министерство здравоохранения разработало новый Стандарт организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим 18-летнего возраста в следующих формах:

  • амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь (КДП);
  • стационарная помощь;
  • стационарозамещающая помощь;
  • скорая медицинская помощь;
  • санитарная авиация.

Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь являются:

  1. оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;
  2. проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
  3. оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ;
  4. проведение медицинской реабилитации детям;
  5. проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.

А также оказание профилактической помощи, в которую входят:

  • патронаж беременных;
  • формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию;
  • проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям;
  • консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет;
  • проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста;
  • консультирование по вопросам раннего развития ребенка;
  • медицинские профилактические осмотры;
  • проведение вакцинации;
  • диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных;
  • социально-психологическое консультирование.

Профилактический прием (наблюдение) детей включает комплексную оценку и мониторинг развития ребенка: физического, полового развития, оценку слуха, зрения, мелкой и крупной моторики, экспрессивной и рецептивной речи, эмоций, способности к саморегуляции и установлению отношений, играм и взаимному участию, - говорится в стандарте.

При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.

При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.

Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома «вялого ребенка», с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.

Как отмечается, при отсутствии врача по специальности "Неврология (детская)" вопросы организации и проведения дополнительного обследования или госпитализации в профильное отделение круглосуточного стационара для оказания медицинской помощи в стационарных условиях решает участковый педиатр или ВОП.

Документ также предусматривает универсальное (обязательное) патронажное наблюдение. Оно предоставляется всем беременным женщинам и детям до 5 лет и состоит из 2 дородовых патронажей к беременной женщине (в сроки до 12 недель и 32 недели беременности) и 9 посещений к детям по общей схеме наблюдения беременных, новорожденных и детей до 5 лет врачом или фельдшером и средним медицинским работником на дому и на приеме в медорганизации при оказании ПМСП.

При патронажном посещении на дому новорожденных и детей раннего возраста фельдшер или медицинская сестра берет с собой детский тонометр, измерительную ленту, термометр.

При патронажном посещении беременной женщины средний медицинский работник:

  • спрашивает у беременной женщины жалобы, измеряет артериальное давление, осматривает на наличие отеков и признаков анемии;
  • оценивает настроение (наличие депрессии), безопасность домашней обстановки и условий жизни, гигиену помещения и личную гигиену, факторы риска беременности;
  • информирует о физических и психических изменениях, связанных с беременностью; о вредных последствиях стресса при беременности; о вредных последствиях курения и употребления алкоголя и наркотиков;
  • дает рекомендации по сбалансированному питанию, контролю веса, физической активности, соблюдению гигиены полости рта, соблюдению личной гигиены;
  • обучает семью тревожным признакам беременности, когда необходимо немедленно обратиться к врачу и планирует дородовое наблюдение у терапевта и гинеколога;
  • консультирует и обучает подготовке к родам, как подготовить комнату, место, предметы ухода и одежду для новорожденного, основному уходу за новорожденным, значению исключительно грудного вскармливания и технике грудного вскармливания.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ