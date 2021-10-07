Новый Стандарт оказания педиатрической помощи разработали в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.
Министерство здравоохранения разработало новый Стандарт организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.
Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим 18-летнего возраста в следующих формах:
Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь являются:
А также оказание профилактической помощи, в которую входят:
Профилактический прием (наблюдение) детей включает комплексную оценку и мониторинг развития ребенка: физического, полового развития, оценку слуха, зрения, мелкой и крупной моторики, экспрессивной и рецептивной речи, эмоций, способности к саморегуляции и установлению отношений, играм и взаимному участию, - говорится в стандарте.
При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.
При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.
Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома «вялого ребенка», с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.
Как отмечается, при отсутствии врача по специальности "Неврология (детская)" вопросы организации и проведения дополнительного обследования или госпитализации в профильное отделение круглосуточного стационара для оказания медицинской помощи в стационарных условиях решает участковый педиатр или ВОП.
Документ также предусматривает универсальное (обязательное) патронажное наблюдение. Оно предоставляется всем беременным женщинам и детям до 5 лет и состоит из 2 дородовых патронажей к беременной женщине (в сроки до 12 недель и 32 недели беременности) и 9 посещений к детям по общей схеме наблюдения беременных, новорожденных и детей до 5 лет врачом или фельдшером и средним медицинским работником на дому и на приеме в медорганизации при оказании ПМСП.
При патронажном посещении на дому новорожденных и детей раннего возраста фельдшер или медицинская сестра берет с собой детский тонометр, измерительную ленту, термометр.
При патронажном посещении беременной женщины средний медицинский работник:
Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 октября.
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