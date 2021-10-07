Безъядерный Казахстан: роль в укреплении мировой стабильности 

Что известно о роли нашей страны в международных антиядерных инициативах.

С распадом СССР Казахстан получил в наследство серьезный ядерный потенциал и мог стать четвертым в мире по его объемам. Однако одно только наличие ядерного оружия могло принести целый ряд проблем молодому государству. Поэтому Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым была сделана ставка на безъядерное будущее. О том, какую роль играет Казахстан в международных антиядерных инициативах и с какими трудностями сталкивался, разбираемся в материале zakon.kz.

Сейчас Казахстан занимает одно из ведущих мест в мировом антиядерном движении. Постоянно участвует во многих международных программах и в реализации всевозможных инициатив. Является надежным партнером Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерного испытания (ОДВЗЯИ) и главным инициатором проекта "АТОМ" (Abolish Testing. Our Mission - Отмена испытаний. Наша миссия).

Ставка на безъядерное будущее

Как не раз отмечали многие эксперты, в момент обретения независимости Казахстан мог стать одной из ведущих ядерных держав мира, но сознательно решил избрать другой путь, добровольно отказавшись от такого наследия.

Первым шагом к развитию без ядерного оружия стало закрытие Семипалатинского полигона. Тогда, 29 августа 1991 года, Первый Президент Казахстана, поддерживая волеизъявление народа страны, подписал соответствующий указ. Как позднее вспоминал Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах, такое решение было принято без согласия руководства СССР, который на момент подписания указа юридически еще продолжал существовать.

Для Елбасы в тот период закрытие полигона стало важнейшей миссией, на достижение которой он мобилизовал всю свою энергию и политический капитал.

Именно при его негласном участии и поддержке удалось сформировать в еще советском Казахстане антиядерное общественное движение "Невада - Семей", которое возглавил общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов. Благодаря их совместной активной деятельности, несмотря на жесткое сопротивление руководства Министерства обороны СССР, удалось предотвратить 11 из 18 запланированных взрывов на полигоне - последний произошел 19 октября 1989 года.

Стоит напомнить, что Семипалатинский ядерный полигон являлся стратегически важным объектом для всей военной верхушки СССР, а также одной из самых крупных испытательных площадок в мире - 24% всех мировых ядерных испытаний пришлось именно на его территорию. Кроме того, если суммировать мощность всех осуществленных взрывов на Семипалатинском полигоне, то она превзойдет в 2,5 тысячи раз бомбу, сброшенную Соединенными Штатами на японский город Хиросима в 1945 году.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском полигоне было проведено более 456 испытаний ядерного оружия. От последствий испытаний пострадало множество жителей региона. Некоторые из них до сих пор продолжают ощущать последствия ядерных испытаний. Это касается и земли, так как радиоактивные останки отравили ее на многие годы, и население, которое продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

После официального закрытия ядерного полигона Казахстан поспешил присоединиться к СНВ-1 и Лиссабонскому протоколу, тем самым обозначив свои намерения к добровольному разоружению. Уже к концу 1995 года с территории Казахстана были выведены или уничтожены в недрах полигона химическим способом все ядерные боезаряды.

К слову, в этом вопросе у Нурсултана Назарбаева уже в независимом Казахстане нашлось немало противников. Их доводы были простые: даже часть от имеющегося ядерного потенциала могла бы гарантировать безопасность молодому государству, а добровольный отказ от использования имеющейся инфраструктуры и сырьевой базы поведет страну в неопределенность.

На момент 1991 года Казахстан в своем активе имел более 100 ракет, 1040 ядерных боеголовок, 40 стратегических самолетов-ракетоносцев с соответствующим ядерным вооружением - 370 боеголовок для крылатых ракет, 148 шахтных установок и 600 кг оружейного плутония, из которого можно было изготовить десятки ядерных бомб. Кроме того, на территории Казахстана, в Актау, был размещен и уникальный ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-350, при помощи которого можно было свободно обогащать уран.

Вспоминая о своем тогдашнем решении взять курс на разоружение в книге "Эпицентр мира", Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил:

Воистину нужно страдать исторической амнезией и бесстыдством, чтобы, пойдя вопреки воле народа, доказывать необходимость и "перспективность" ядерного Казахстана. Народ Казахстана никогда бы не простил нам слабости перед ядерным искушением.

Таким образом, с самого начала для Нурсултана Назарбаева отказ от ядерного оружия был не предметом экономического торга или геополитических спекуляций - это была принципиально моральная императива не только перед казахским народом, пострадавшим от ядерного оружия, но и перед всем международным сообществом.

Казахстанские ядерные инициативы

Закрыв полигон и уничтожив арсенал ядерного оружия, Казахстан стал постоянным и наиболее активным участником международной системы ядерной безопасности.

В декабре 1993 года Верховный Совет Республики Казахстан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. С февраля 1994 года Казахстан стал членом МАГАТЭ и передал все свои ядерные объекты под его контроль. После ратифицировал договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и вошел в список постоянных участников всех мероприятий под его эгидой. А в 2019 году практически одним из первых ратифицировал уже новый договор о запрещении ядерного оружия.

Кроме того, Казахстан является основным генератором инициатив стратегической стабильности без ядерного оружия и главным борцом за его нераспространение на евразийском пространстве.

В этом ключе Казахстан сыграл максимально важную роль в создании безъядерной зоны в Центральной Азии, договор о формировании которой был подписан 8 сентября 2006 года в Семее пятью государствами региона. В 2014 году при прямом содействии Нур-Султана все члены договора получили гарантии безопасности от мировой "ядерной пятерки".

Используя свой авторитет в мировом антиядерном движении, Казахстан внес весомый вклад в организацию мирных переговоров с Ираном по их ядерной программе. Так, в 2013 году в Казахстане было организовано два раунда переговоров, которые дали толчок к возобновлению формата "группы шести" и Ирана, который был завершен подписанием совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в швейцарской Женеве в 2015 году.

В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 декабря 2015 года по инициативе Казахстана 135 странами была принята Всеобщая декларация ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, соавторами которой стало 41 государство.

В период председательства Казахстана в СБ ООН в 2017-2018 годах казахстанские дипломаты уделяли серьезное внимание вопросам ядерного разоружения и нераспространения. А презентованный в 2016 году на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне Манифест "Мир. XXI век", написанный Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и вовсе обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и СБ ООН. Этот факт наглядно показывает признание мировым сообществом совершаемых усилий Казахстана в международном антиядерном движении.

В ноябре 2019 года в рамках пятого заседания "Астана Клуба" Нурсултан Назарбаев инициировал создание новой меж­дународной платформы - "Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия".

В ноябре 2020 года в ходе организованной Фондом Нурсултана Назарбаева и ИМЭП международной конференции перспективные члены альянса приняли текст совместного обращения к мировым лидерам с призывом начать новый раунд переговоров вокруг процесса ядерного разоружения, который был зарегистрирован в качестве документа ООН и МАГАТЭ.

Кроме того, Казахстан также является активным лоббистом идеи и программ развития глобального "мирного атома". В этом ключе на базе Ульбинского металлургического завода (входит в состав АО "Национальная Атомная Компания "Казатомпром") был размещен Банк низкообогащенного урана (БНОУ) под эгидой МАГАТЭ.

Этот БНОУ по сути является местом хранения сырья, которое может быть использовано в случае возникновения крайней необходимости. Сейчас в БНОУ содержится запас в размере 90 метрических тонн. Сам низкообогащенный уран не является радиоактивным отходом, но служит важным компонентом для изготовления ядерного топлива атомных электростанций.

Проект "АТОМ" - отмена испытаний, наша миссия

Как отмечают многие эксперты, дата подписанного Первым Президентом Казахстана указа о закрытии Семипалатинского полигона стала знаменательной для всего мира.

Это, по их мнению, связано с тем, что Казахстан добровольно взял курс на развитие без ядерного оружия и одним из первых в мире от него полностью отказался, создав тем самым не только пример другим государствам, но и важный прецедент для достижения безъядерного мира. К слову, сейчас дата 29 августа отмечена во всех календарях мира как Международный день против ядерных испытаний.

Кроме того, один из важнейших шагов в достижении безъядерного мира Казахстан сделал, запустив программу "АТОМ". Этот проект является глобальной инициативой Казахстана в сфере ядерного разоружения и общественной дипломатии.

Впервые программа была заявлена в Нур-Султане 29 августа 2012 года Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на международной конференции "От запрета ядерных испытаний - к миру, свободному от ядерного оружия".

В своем выступлении тогда Нурсултан Назарбаев отметил:

В рамках проекта любой человек на Земле, выступающий против ядерного оружия, может подписаться под онлайн-петицией ко всем правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний, добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и сделать таким образом важный шаг к построению мира без ядерной угрозы.

За все время существования проекта Казахстан предпринял существенные шаги по объединению общественного мнения против ядерных испытаний. По словам его участников, было проделано немало работы не только внутри страны, но и за рубежом, в таких странах, как: Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Россия, США, Финляндия, Австрия, Япония, Мексика и Германия. Под его эгидой организованы выставки картин известного казахстанского художника, почетного посла проекта Карипбека Куюкова.

Проект "АТОМ" сотрудничает со многими международными организациями, которые поддерживают антиядерные инициативы Казахстана: ООН, Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств, "Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение", Международная кампания за отмену ядерного оружия и многие другие.

Во всех странах усилия Казахстана в непростой миссии ядерного разоружения встречают широкую поддержку и понимание. За срок своего существования проект достиг существенного прогресса в объединении людей по всему миру, которые не остались равнодушными к борьбе против ядерных испытаний и ядерного оружия.

Олег Васильев

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