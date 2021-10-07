Мужчина вывез ночью труп на велосипеде в Алматинской области

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Подозреваемого в убийстве задержали.
В Алматинской области мужчина убил в пьяной ссоре человека и на велосипеде вывез труп в заброшенное здание, передает zakon.kz.
Утром 3 октября обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками Каратальского РОП данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 ч.1 УК РК.
Выехавшие на место инцидента сотрудники полиции установили личность погибшего – им оказался 40-летний житель села Бастобе.
Стражами порядка был задержан подозреваемый – 41-летний односельчанин, который дал признательные показания. Он рассказал, что вечером убил знакомого топорищем в своем доме во время пьяной ссоры. Тело сначала спрятал в подвале, а в три часа ночи вывез на велосипеде к старому заброшенному зданию и оставил в безлюдном месте.
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Мужчина водворен в ИВС до решения вопроса об избрании меры пресечения.
Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, – заключили в полиции.
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