Ондасын Уразалин: Наша основная задача - выполнить предвыборные обещания

Теперь к госслужащим, допустившим подобные ошибки, будут применены строгие дисциплинарные взыскания.

Ход реализации Дорожной карты по выполнению предвыборной программы партии Nur Otan был обсужден на заседании Бюро Политического совета регионального филиала партии под председательством акима области Ондасына Уразалина.

В нем приняли участие члены Бюро Политсовета и регионального Общественного совета, руководители департаментов и управлений области, акимы города и районов. Были заслушаны доклады первого заместителя областного филиала партии Ербола Данагулова и руководителя управления экономики и бюджетного планирования области Гулкасимы Суинтаевой.

В целом, в Актюбинской области в рамках Дорожной карты с начала года было введено 488,1 тыс. кв. м. жилья, создано 26 427 новых рабочих мест.

С начала 2021 года в регионе в рамках программы было открыто 33 объекта, открылись 3 школы, 4 детских сада, 3 спортивных комплекса, медицинский и амбулаторный пункты, сельский клуб.

Заработали завод по производству строительных материалов, ферма по производству молока, цех по производству молочной продукции, откормочные площадки, овощехранилище и теплица. В Кандыагаше введены в эксплуатацию центр гемодиализа, мебельный цех, цех по производству жидкого мыла, строительный магазин, аптека. До сегодняшнего дня реализованы 443 показателя Дорожной карты.

Общественные советы, созданные в рамках Дорожной карты, вносят свой вклад в ее реализацию. Члены Совета качественно выполняют свою работу. Проведено 37 заседаний областных советов и 288 заседаний территориальных советов, направлено 526 предложений в госорганы. Члены фракции и советов проводят мониторинг объектов, вводимых в районах в рамках Дорожной карты. В дальнейшем своевременная и качественная реализация наших обещаний также будет на строгом партийном контроле, - сказал первый заместитель председателя областного филиала партии Ербол Данагулов.

В связи с тем, что в рамках Предвыборной программы проводится масштабная работа, имеется ряд проблем. На совещании об этом было открыто сказано. Партийный выговор объявлен руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбеку Кайеру, руководителю управления ветеринарии Актюбинской области Кусаину Сарсембаю, акиму Байганинского района Кайрату Утарову, допустившим недостатки в реализации предвыборной программы партии.

Аким области напомнил, что теперь к государственным служащим, допустившим подобные ошибки, будут применены строгие дисциплинарные взыскания.

Предвыборная программа партии состоит из конкретных проектов, необходимых населению. Поэтому мы должны работать над повышением потенциала страны, улучшением качества жизни и благосостояния каждого жителя путем своевременного качественного выполнения индикаторов. Наша основная задача - выполнить предвыборные обещания и оправдать доверие избирателей, – подчеркнул Ондасын Уразалин.

Подводя итоги заседания, глава региона поручил всем акимам районов, городов и руководителям ответственно подойти к этому делу.

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