Курс доллара вырос на торгах

С начала недели он снижался.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 425,87 тенге (+1,02), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 425,9-427,3 тенге, евро – 492,3-494,3 тенге, рос. рубль - 5,87-5,92 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 7 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,36%, составив $76,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,84% - до $80,78 за баррель.

Напомним, что ранее цены на нефть марки Brent достигли рекордной цены за последние три года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!