Скатов и Попко завершили выступление в Барселоне

Теннисисты не смогли пройти в четвертьфинал "Челенджера".

Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Дмитрий Попко не сумели пройти в четвертьфинал Челленджера в испанской Барселоне, передает zakon.kz.

Во втором круге одиночного разряда Дмитрий Попко уступил французу Маттео Мартинео – 6:7, 2:6. А затем Дмитрию не повезло и в парном разряде в дуэте с Хавьеро Баррано Косано из Испании. Они проиграли австрийской паре Александр Эрлер/Лукас Миедлер – 4:6, 4:6.

У Тимофея Скатова был сложный соперник на пути к 1/4 финала – словак Алекс Молчан, второй номер данных состязаний. Как не сопротивлялся казахстанский теннисист, в третий круг испанского Челленджера проходит его противник, который был лучше в двух партиях, – 6:1, 7:6.

Куандык Шынасилов

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