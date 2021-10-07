Фото и видео разрушительного землетрясения в Пакистане

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В пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, 300 пострадали.
Пользователи Сети публикуют кадры последствий сильных подземных толчков в Пакистане, передает zakon.kz.
По информации газеты Dawn, в результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Свыше 300 пострадали. Среди погибших – шестеро детей.
Ранее экстренные службы сообщали о 15 жертвах бедствия.
7 октября произошло сильное землетрясение в Пакистане. Магнитуда составила 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.
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