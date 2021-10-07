Астронавты США вырастили перец на МКС

Они выращивали перец с 12 июля.

В рамках эксперимента астронавты США вырастили перец на борту Международной космической станции, передает zakon.kz.

Они выращивали перец с 12 июля.

Хьюстон, у нас перец! Растения перца чили, выращиваемые на МКС, принесли плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA. Следите за сбором урожая, - сообщил Космический центр Кеннеди в Twitter.

По информации ТАСС, не все опыленные цветки развились в плоды. Американские космонавты соберут урожай дважды: первый раз - после 100 дней эксперимента - в конце октября, второй раз - спустя 120 дней - в начале ноября. После обработки часть перцев пойдет в пищу, другая будет направлена на Землю для исследований.

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