В религиозной школе Афганистана прогремел взрыв

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Более 15 человек пострадали.
В религиозной школе в афганской провинции Хост произошел взрыв, передает zakon.kz.
Как сообщает Urdu Point, в результате инцидента погибли семь человек.
В медресе Мазхар аль-Улюм во время собрания студентов взорвалась ручная граната. Пострадали более 15 человек, - сообщает МИД страны.
Ранее стало известно, что недалеко от входа в расположенную в Кабуле мечеть Идгах взорвалась бомба. Как минимум два человека погибли, и трое пострадали.
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