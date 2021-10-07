В религиозной школе Афганистана прогремел взрыв

Более 15 человек пострадали.

В религиозной школе в афганской провинции Хост произошел взрыв, передает zakon.kz.

Как сообщает Urdu Point, в результате инцидента погибли семь человек.

В медресе Мазхар аль-Улюм во время собрания студентов взорвалась ручная граната. Пострадали более 15 человек, - сообщает МИД страны.

Ранее стало известно, что недалеко от входа в расположенную в Кабуле мечеть Идгах взорвалась бомба. Как минимум два человека погибли, и трое пострадали.

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