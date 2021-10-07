Совместная система связи появится у военных стран СНГ

Соглашение подписано шестью государствами-участниками.

На пленарном заседании Сената парламента РК депутаты приняли закон РК "О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи Вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств", передает корреспондент zakon.kz.

По словам заместителя министра обороны Дарына Туякова, соглашение подписано шестью государствами-участниками.

Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи Вооруженных сил, основными задачами которого являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления Вооруженных сил и между Вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной форме, созданных в формате СНГ, – сообщил он.

Для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченного органа стороны могут использовать ресурсы сетей связи Вооруженных сил государств-участников настоящего соглашения в соответствии с нормативными правовыми актами участников настоящего соглашения, регулирующими отношения, связанные с оказанием услуг связи для нужд обороны и обеспечения безопасности.

Также соглашение предусматривает обеспечение выполнения требований к связи, необходимое для совместимости с национальными системами связи общего пользования и сетями связи специального назначения. Создаваемая на основе единых технических подходов и приоритетного оснащения современной военной техникой и оборудованием совместная система связи повысит боеспособность Вооруженных сил государств, - добавил представитель Минобороны.

Как заключил Туяков, принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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