Китайский пункт пропуска со стороны "Бахты" остается закрытым

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Он будет закрыт до 10 октября.
Китайский пункт пропуска со стороны "Бахты" продолжает оставаться закрытым. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.
В связи с продолжением работ на китайской стороне по подготовке к зимнему сезону дезинфекционного оборудования пункт пропуска "Бахты" будет закрыт до 10 октября 2021 года, - сообщили в КГД.
Перевозчиков и желающих пересечь границу просят заранее спланировать свои маршруты с учетом мероприятий в соседней стране.
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