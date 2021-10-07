В Алматы продолжает снижаться количество зараженных

Об этом сообщил замакима Алматы.

В Алматы продолжается снижение количества зараженных коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает zakon.kz.

По его словам, с начала 2021 года всего зарегистрировано более 152 тыс. случаев КВИ (152 298). С 19 июля по 6 октября всего было 85 тыс. случаев заражения. Самая тяжелая волна, вызванная "дельта-штаммом" началась 19 июля.

По его данным, количество вызовов скорой помощи на пике "дельты" увеличилось более чем в два раза - до 4 тыс., из них до 45% составляли вызовы, связанные с коронавирусом и пневмонией. Уровень госпитализации при четвертой волне КВИ в стационары возрос более чем в пять раз.

6 октября в Алматы зарегистрировали 423 случая заражения коронавирусом.

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