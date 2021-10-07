Для некоторых знаков зодиака 2022 год станет по-настоящему поворотным.

Астролог Павел Глоба рассказал, для представителей каких знаков зодиака будет тяжелым 2022 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Покровителем 2022 года будет Черный Тигр. Это символ щедрости, силы и достатка. Тигр импульсивен и энергичен, поэтому и год будет наполнен яркими событиями.

В первой половине года Юпитер будет в созвездии Рыб, что принесет финансовую стабильность Ракам, Рыбам, Скорпионам. Далее он перейдет в знак Овна и все блага достанутся Овну, Стрельцу и Льву. Тем не менее некоторым придется побороться за место под солнцем.

Рак

Ракам следует начать год с успокоения нервов и придержать амбиции. От решений, принятых на ясную голову, будет зависеть бизнес или карьера. Чтобы достичь поставленных целей, придется много потрудиться, но уже к концу года материальное положение улучшится. Не менее сложно дела будут складываться и в семье. Из-за плотного графика возможны разногласия. В этом случае лучше взять себя в руки и не давить на близкого человека. Во второй половине лета следует отдохнуть и набраться сил.

Лев

Львы смогут успешно завершить все свои дела, если будут выполнять все поочередно. В семейной жизни будут склоки, ссоры и скандалы, если не удастся обуздать свою высокомерность. Год благоприятен для рождения детей. К концу лета нужно будет обратить внимание на финансовое планирование и погашение долгов.

Стрелец

Для Стрельца успешность будет зависеть от мелочей, на которые он чаще всего не обращает внимание. Важную роль сыграют семейная атмосфера и повышение квалификации. Умение подавлять других лучше отодвинуть на второй план. Без хорошего тыла и поддержки друзей не справиться. Во второй половине лета возможны большие траты, что вызовет разногласия и скандалы в семье. Поэтому в первом полугодии следует умерить свой пыл и начать копить. Освоение экстремальных видов спорта лучше отложить.

Козерог

Упертым Козерогам придется обороняться уже с начала года. Период начнется с потери работы и безденежья. Нужно взять себя в руки и вспомнить, что есть заначка. С началом весны появится возможность начать собственный бизнес.

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