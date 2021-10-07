Руководителей двух поликлиник уволили в Алматы за продажу паспортов вакцинации

Расследованием данных случаев занимается полиция.

В трех поликлиниках Алматы продавали поддельные паспорта вакцинации. Уволены руководители двух из них. Об этом сообщил глава Управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, факты продажи поддельных паспортов вакцинации были. Это касается первой стадии, когда мы начинали кампанию по массовой вакцинации. И было, наверное, недопонимание у определенной части населения города. Такие факты были выявлены в трех поликлиниках - № 21, 4 и 16, - сообщил Нариман Табынбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас расследованием этих случаев занимается полиция.

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К сожалению, нам пришлось уволить двух руководителей поликлиник, уволены врачи и медсестры. Сейчас следствие продолжается и окончательно будет сообщено позже, - уточнил глава Управления общественного здоровья города.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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