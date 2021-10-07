Слухи о списках для вакцинации школьников прокомментировали в Управздраве Алматы

Вакцинация детей будет только с разрешения родителей, сказал глава управления.

В Управлении общественного здоровья Алматы опровергли слухи о том, что в школах составляются списки детей старше 12 лет для вакцинации, передает zakon.kz.

В Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг, где главного врача Алматы Наримана Табынбаева спросили, правда ли, что в школах поручили составить списки детей от 12 лет, которых хотят вакцинировать.

Табынбаев опроверг информацию.

Мы все знаем, что вакцинация детей - это щепетильный вопрос. Это будет добровольно с разрешения родителей. В возрастной контингент от 12 до 17 лет попадают не только школьники, но и часть студентов первого курса, которым не исполнилось 18 лет. Списки мы сейчас не готовим, эти слухи я считаю неправдоподобными. Когда мы начнем разъяснительную работу и родители добровольно дадут согласие, тогда мы будем видеть, сколько у нас желающих детей получить вакцину, - ответил он.

Ранее сообщалось, что вакциной Pfizer, которую доставят в Казахстан в четвертом квартале, могут вакцинироваться беременные женщины и дети.

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