Токаев поздравил Путина

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России.

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом России Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России, - говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения.

Собеседники положительно оценили итоги состоявшегося 30 сентября Межрегионального форума Казахстана и России.

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Главы государств условились продолжить активный политический диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам.

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7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 69 лет.

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