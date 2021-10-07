Жительница Актау месяц ходила с бараньей костью в бронхах

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Косточка была размером четыре сантиметра.
В Актау из бронхов 49-летней женщины извлекли баранью косточку, сообщает zakon.kz.
Как отмечается в публикации "Лада", косточка "прожила" в бронхах женщины целых 30 дней. Все эти дни пациентку мучил удушающий кашель и кровь при кашле.
Стоит отметить, что удалили женщине косточку за три минуты.
Фото: lada.kz
Врачи извлекли инородный предмет размером четыре сантиметра, - говорится в сообщении.
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