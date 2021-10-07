Это позволит сэкономить большое количество бюджетных средств, а также снизит нагрузку на медицинский персонал, считает главный санврач Алматы.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предложил применять в школах экспресс-тесты на коронавирус, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что исследования показывают их высокую эффективность по выявлению в организме человека наличия коронавируса.

Мы провели исследование и на живом вирусе, и по мутированным штаммам по диагностике. Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая, - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

По его словам, в России такие тесты уже начали применять. И к концу следующей недели исследования казахстанских специалистов по экспресс-тестам будут отправлены в Минздрав.

Мы сейчас видим тысячи, а в пределах страны десятки тысяч контактных в школах, где можно применять экспресс-тесты. С помощью них буквально в течение 15-20 минут можно определить - будет учащийся продолжать учебу или отправится на изоляцию, - подчеркнул главный санврач города.

Бекшин добавил, что это позволит сэкономить большое количество бюджетных средств, а также снизит нагрузку на медицинский персонал.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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