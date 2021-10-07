Эмомали Рахмон наградил посмертно казахстанского пограничника

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Батрканов Раджан Армиевич награжден орденом "Спитамен" 1 степени.
Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника, сообщает zakon.kz.
Указом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Батрканов Раджан Армиевич награжден орденом "Спитамен" I степени (посмертно). Братский народ Таджикистана помнит и чтит мужество, героизм военнослужащих Отдельного сводного стрелкового батальона, исполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 год. пресс-служба КНБ РК
Батрканов Раджан Армиевич (1975-1994) - воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода Отдельного казахстанского сводного батальона.
28 сентября 1994 года на участке Хорогского пограничного отряда произошло серьезное боевое столкновение с более чем 200 боевиками Хакима из таджикской оппозиции, пытавшихся прорваться в районе стыка 5-й и 6-й пограничных застав в Висхорвское ущелье.
В этом бою принял активное участие личный состав казахстанского Сводного батальона.
Боевики Хакима на девяти грузовых автомашинах и двух "УАЗиках" через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу "Черная рука" (впоследствии "Хаттаб" - международный террорист, лидер чеченских сепаратистов, участвовавший в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне с 1995 по 2002 год).
В этом бою, первым приняв на себя удар в ожесточенной схватке с вооруженными боевиками, погиб Р.А. Батрканов. Он ценой своей жизни спас сослуживцев и определил успех боя.
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