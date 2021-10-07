Сколько школьников в Алматы отправили на карантин

Санврач отметил, что ни одну школу не закрывали на карантин с начала учебного года.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что заболеваемость коронавирусом среди школьников снижается. С начала учебного года в городе не закрывали на карантин ни одну школу, передает корреспондент zakon.kz.

Школьники – это гиперраспространители инфекции. На сегодня у нас 287 тыс. учатся в офлайн-формате, из них с 1 сентября заболели 1 287 человек, из которых 15 попали в инфекционные стационары, остальные в легкой форме, находятся дома. Сейчас из них уже более 900 школьников вернулись в классы, – сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

По его словам, заболеваемость обучающихся в традиционном формате ниже, чем среди обучается онлайн.

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Среди тех, кто учится в онлайн-режиме, заболели 1 039 человек. В процентном соотношении мы видим, что при традиционном обучении заболели 0,45% от числа всех учащихся офлайн, среди обучающихся онлайн – 5,4%. Эти цифры говорят о том, что заболеваемость школьников, которые учатся в традиционном формате, в 12 раз ниже, чем у тех, кто учится в онлайн-формате, – подчеркнул главный санврач города.

Он пояснил, что это связано с тем, что в школах обеспечили трехуровневую систему защиты от коронавируса. Также строго следят за соблюдением всех ограничительных мер.

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Кроме этого, с 1 сентября в городе не закрывали на карантин ни одну школу и смену.

На сегодня ни одна школа и ни одна из смен не закрывались на карантин. Школы закрываются в том случае, если заражено свыше 30% класса. Таких фактов у нас нет. Наоборот, мы видим, что заболеваемость среди учащихся снижается. Если в августе суточная заболеваемость среди учащихся была свыше 100 случаев в сутки, сейчас снизилась до 38-42 случаев в сутки, – заключил Бекшин.

Ранее он предложил использовать экспресс-тесты в школах Казахстана. По его словам, исследования показывают их высокую эффективность по выявлению в организме человека наличия коронавируса.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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