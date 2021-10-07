"Замечание принимается" - замакима ответил на вопрос о работе автобусов в Алматы

Алматинцы жалуются на забитые автобусы.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал, как в мегаполисе работает мониторинговая группа по проверке общественного транспорта, передает zakon.kz.

Во время брифинга в Службе центральных коммуникаций замакима спросили, как работает мобильная группа в общественном транспорте, какие меры принимаются для защиты населения от коронавируса. Журналист, задавший вопрос, уточнил, что мобильные группы он ни разу не заметил, автобусы к тому же ездят забитые.

Действительно, проблемы есть, потому что город огромный, маршрутов очень много. Мы работаем вместе с Управлением городской мобильности для того, чтобы наиболее переполненные (маршруты. - Прим. ред.) отработать по увеличению количества, сокращению между ними тайминга. Работа проводится. Конечно, она не одномоментная, и весь город мы сразу покрыть не можем. Замечания принимаются, будем еще отрабатывать, - ответил Ержан Бабакумаров.

Накануне в Алматы выпал снег. В связи с этим в городе наблюдались сбои в работе общественного транспорта.

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