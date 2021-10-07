Актера Гаркалина подключили к ИВЛ

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2 октября актера госпитализировали с поражением легких.
Госпитализированный с коронавирусом советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает zakon.kz.
Об этом РИА Новости сообщила дочь артиста.
В настоящее время народный артист находится в реанимации. У него диагностирована критическая стадия пневмонии, а также выявлено 75-85% поражения легких.
67-летнего Гаркалина госпитализировали 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Но состояние актера ухудшалось, он был переведен в реанимацию. Отмечается, что болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.
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Актер известен широкой публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких картинах, как "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также в телесериалах "Моя прекрасная няня", "Гуманоиды в Королеве" и других.
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