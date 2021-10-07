Самолет экстренно сел в Турции из-за сообщений о бомбе

После приземления к воздушному судну были направлены бригады пожарных и полицейские автомобили.

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на западе Турции после сообщений о бомбе на борту, сообщает zakon.kz.

Лайнер Airbus A320 кувейтской авиакомпании Jazeera Airways следовал по маршруту из Кувейта, однако был вынужден экстренно сесть в аэропорту Трабзона из-за угрозы взрыва, - говорится в сообщении AirportHaber.

Как отмечается, сразу после приземления к воздушному судну были направлены бригады пожарных и полицейские автомобили. После эвакуации пассажиров в самолете проведут осмотр.

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