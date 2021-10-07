В Нур-Султане на одной из улиц снизят скоростной режим до 60 км/ч

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Фиксация нарушений скоростного режима начнется с 8 октября с 00.00.
В Нур-Султане на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Улы Дала будет снижен скоростной режим до 60 км/ч, сообщает zakon.kz.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Улы Дала, в обоих направлениях, принято решение о снижении скоростного режима с 80 до 60 км/ч, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
Фиксация нарушений скоростного режима начнется с 8 октября с 00.00.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!