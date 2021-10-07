В Нур-Султане на одной из улиц снизят скоростной режим до 60 км/ч

Фиксация нарушений скоростного режима начнется с 8 октября с 00.00.

В Нур-Султане на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Улы Дала будет снижен скоростной режим до 60 км/ч, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Улы Дала, в обоих направлениях, принято решение о снижении скоростного режима с 80 до 60 км/ч, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Фиксация нарушений скоростного режима начнется с 8 октября с 00.00.

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