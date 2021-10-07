Казахстанцы отказываются от бумажных денег

9 из 10 операций по платежным карточкам казахстанцы провели безналичным способом - Нацбанк РК.

За восемь месяцев 2021 года казахстанцами с использованием платежных карточек проведено 4 млрд операций на сумму 56,3 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,2 и 2 раза, соответственно, сообщает zakon.kz.

9 из 10 операций по платежным карточкам казахстанцы провели безналичным способом. За январь-август 2021 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов проведено 3,8 млрд безналичных операций на сумму 43,2 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,4 и 2,3 раза, соответственно. пресс-служба Национального банка РК

Отмечается, что зафиксирован рост доли онлайн-операций в общей структуре объемов безналичных операций.

За январь-август текущего года 67% всех безналичных операций проведены в интернете либо посредством мобильных приложений (2,5 млрд операций). Доля онлайн-операций в объеме безналичных операций населения выросла до 83% и составила 35,9 трлн тенге. пресс-служба Нацбанка РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!