Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Британский писатель из Танзании стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании, передает zakon.kz.

Гурна удостоен награды за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами", - говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.

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В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего он автор десяти книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях.

Нобелевская неделя началась 4 октября. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.

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Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию – в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).

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