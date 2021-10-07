Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Лже-риэлтор обманул доверчивого покупателя на 11 млн тенге

Фото: zakon.kz/Максим Золотухин 7 октября 2021, 18:13

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В Алматы задержан мошенник, составлявший фиктивные договора купли-продажи квартир, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, подозреваемым оказался уроженец Акмолинской области.

Мужчина размещал объявления о продаже квартир. Когда находились покупатели, составлял фиктивный договор купли-продажи, получал деньги, переставал выходить на связь с покупателем. Последнюю сделку фигурант провернул на сумму почти 11 млн тенге, – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Уже установлено несколько потерпевших.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.190 ч.3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, - добавили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ